В Челябинском командном училище штурманов состоялся торжественный выпуск

В Челябинском высшем военном командном училище штурманов состоялся торжественный выпуск. 26 октября из него вышли 270 молодых лейтенантов-штурманов ВВС России.

Летчиков распределят на конкретные воинские должности в оперативно-тактической, дальней, транспортной и армейской авиации. На выпуске присутствовал также главный штурман ВВС РФ Анатолий Миняйло.

«Сегодня очень большой праздник, мы выпускаем молодых офицеров, лейтенантов, штурманов для авиации Вооруженных Сил России и для Федеральных органов исполнительной власти. Челябинское училище штурманов - уникальное учебное заведение, единственное в стране, которое готовит штурманский состав для всех родов авиации. Авиация ВКС сейчас очень популярна в России, при поступлении большой конкурс на место, потому что это очень достойно - представлять страну в Вооруженных Силах РФ», - заявил он.

Среди выпустившихся штурманов 25 оказалось с красным дипломом, и один – с золотой медалью. Теперь им и их коллегам предстоит работа с современным вооружением и оборудованием.