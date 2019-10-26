Вандализм и переписывание истории: в посольстве РФ отреагировали на осквернение памятника в Латвии

В посольстве России в Латвии назвали кощунством осквернение памятника воинам - освободителям в Риге. При этом в диппредставительстве отметили, что память советских солдат, отдавших жизни в борьбе с гитлеровской Германией - священна.

«Расцениваем это деяние как недопустимое и исключительно кощунственное, поскольку память советских солдат, отдавших жизни в борьбе с гитлеровцами, священна. Такой вандализм - прямое следствие попыток переписать историю Второй мировой войны и представить героев, спасших Латвию от фашистского ига, в качестве “оккупантов”. Произошедшее лишь подтверждает, что подобная риторика находит отклик только среди тех, кто готов опуститься до столь низкого поступка», - сказано в сообщении посольства в Facebook.

Российские дипломаты призвали латвийскую сторону в кратчайшие сроки найти и наказать виновных в случившемся, а также обеспечить «адекватную защиту» мемориала от вандалов.

В субботу, 26 октября, в Риге был осквернен памятник воинам - освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Злоумышленники оставили на монументе надпись «оккупанты» на латышском языке.

Полиция Латвии пообещала провести расследование в связи с инцидентом.