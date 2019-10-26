В Грузии назвали сумму убытков от запрета авиасообщения с РФ

Бюджет Грузии после запрета авиасообщения с Россией потерял 350 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

На встрече с жителями края Самегрело – Земо-Сванети Гахария призвал их активно развивать туризм.

«Когда в июле нам русские аннулировали рейсы, после этого бюджет страны потерял $350 млн. Сегодня доход Грузии от сферы туризма перевалил за $2 млрд. Это реальные деньги», - цитирует главу правительства ТАСС.

Указ о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию подписал президент России Владимир Путин. Поводом для этого стали массовые беспорядки в стране, которые начались после скандала с российским депутатом, севшим в кресло спикера грузинского парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия. В начале октября ущерб от прекращения авиасообщения за июль и август в грузинской Национальной ассоциации туризма оценивали в 113 миллионов долларов.