Два тропических шторма сформировались в Атлантике

Национальный центр США по слежению за ураганами объявил о формировании в Атлантике двух тропических штормов «Ольги» и «Пабло».

В Мексиканском заливе сформировался шторм «Ольга». Он движется в северо-восточном направлении со скоростью 28,9 километров в час.

У Азорских островов сформировался шторм «Пабло», который движется в северо-восточном направлении. Его скорость составляет 16 километров в час.

Ранее было опубликовано видео бушующего в Японии тайфуна «Хагибис», из-за которого более 150 жителей страны получили травмы различной степени тяжести и около 16 человек пропали без вести.