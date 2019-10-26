В Россию поступила первая партия «Фризиума»

В Россию доставили первую партию противосудорожного препарата «Фризиум». Лекарство предназначено для 540 конкретных детей, сообщила на своей странице в Facebook директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

По ее информации, поликлиники будут бесплатно выдавать препарат из расчета на три месяца тем пациентам, у которых оформлено заключение врачебной комиссии или федерального консилиума.

«В Москве "Фризиум" начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели», - уточнила руководитель фонда.

Мониава добавила, что последующие партии, согласно заверению Минздрава России, должны обеспечить препаратом всех нуждающихся в нем детей.

Ранее покупка родителями «Фризиума» через интернет стала причиной их неоднократных задержаний, так как препарат не был зарегистрирован в России и посылка считалась контрабандой. В сентябре министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что лекарство пройдет ускоренную процедуру регистрации. По оценкам ведомства, в России в препарате нуждаются более двух тысяч человек.