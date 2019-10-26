Рейс из Санкт-Петербурга экстренно сел в Волгограде

Самолет из Санкт-Петербурга экстренно сел в Волгограде. Причиной стала клиническая смерть пассажира. Лайнер летел во Владикавказ.

Лайнер авиакомпании «Победа» в 13.36 (12.36 по московскому времени) экстренно сел в аэропорту Волгограда после того, как у онкобольной мужчина впал в состояние клинической смерти. Сообщается, что он летел домой, чтобы уйти из жизни на родине.

Скорая помощь, прибывшая на место, не успела спасти пассажира. Как сообщает РИА Новости, далее самолет вылетел из Волгограда в 16.15 (15.15 по московскому времени) и через час приземлился во Владикавказе.