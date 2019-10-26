В СК РФ назвали предварительную причину смертельного ДТП с микроавтобусом под Кировом

Выезд микроавтобуса на встречную полосу предварительно мог стать причиной серьезного ДТП в Кировской области, в котором погибли четыре человека.

СК РФ инициировал проверку в Куменском межрайонном следственном отделе. Следователи выехали на место происшествия. Сотрудники ГИБДД уже там находятся и регулируют дорожную ситуацию. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем произошло около 17.00 по московскому времени в 130 километрах от Кирова. По уточненным данным МВД, помимо погибших пострадали еще девять человек; госпитализированы шестеро, двое - в тяжелом состоянии.