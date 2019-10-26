На пляже во Вьетнаме обнаружили тело мертвой россиянки

В провинции Биньтхуан во Вьетнаме обнаружили тело россиянки. Его нашли моряки на пляже Хам Тьен.

Сотрудники местных правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают обстоятельства смерти 71-летней женщины. Неизвестно, умерла она от какого-либо физического воздействия или утонула. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель местных органов власти Нго Нгок Дунг заявил, что тело обнаружили в 16.30 (12.30 по московскому времени) и доставили его в больницу. Медики зафиксировали наступление смерти. Уточняется, что в курортный город россиянка прибыла вместе со своими друзьями.