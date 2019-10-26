В Новосибирской области легковушка влетела под грузовик: есть жертвы

В Новосибирской области произошло столкновение автомобиля с грузовиком. Погибли три человека – водитель и пассажиры легковушки.

Авария произошла в 19.40 (15.40 по мск) 26 октября на 66 километре трассы Р-255 в Мошковском районе. По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo выехала на встречную полосу, где столкнулась в лобовую с грузовиком Renault Premium.

«В легковом автомобиле находились три женщины – водитель и две пассажирки. Они скончались от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал», - цитирует РИА Новости представителя управления МВД по региону.

В данный момент правоохранители устанавливают личности погибших и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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