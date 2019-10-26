Зеленский заявил о готовности к диалогу с жителями Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса. Сделал он это во время своего посещения населенного пункта Золотое.

Там он провел беседы с местными жителями и военнослужащими, поинтересовался их бытом и потребностями. Политик признал, что иногда было непросто сохранять спокойный настрой.

«Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войну не закончить», - цитирует Зеленского пресс-служба.

Украинский президент также отметил, что для него важно услышать тех людей, которые хотят прекращения войны, и найти путь для этого.