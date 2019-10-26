Опубликовано видео из салона самолета Марии Бутиной

Опубликована видеозапись, сделанная в салоне самолета, на котором Марию Бутину доставят из США обратно в Россию. На кадрах видно, что россиянка сидит в пассажирском кресле возле иллюминатора. При этом, судя по ее улыбке, она находится в отличном расположении духа.

Ранее сообщалось, что Бутина села в аэропорту Майами в самолет авиакомпании «Аэрофлот», который доставит ее в Москву. Рейс SU-111 приземлится в столичном аэропорту Шереметьево в 12.15 мск в субботу, 26 октября.

Гражданка РФ Мария Бутина была приговорена в США к 18 месяцам заключения за работу незарегистрированным иностранным агентом. После отбытия наказания ее перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида, где она ожидала депортацию в Россию.

Накануне Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы и дальнейшей депортации на родину.