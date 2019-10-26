В Канаде рабочий выпал из люльки после удара о небоскреб: видео

В канадском городе Эдмонтон рабочий выпал из люльки на высоте нескольких этажей над землей. Причиной стал сильнейший ветер, раскачавший ее перед этим и несколько раз ударивший о здание.

На кадрах снятого очевидцем ролика видно, как платформа с рабочими двигается из стороны в сторону, то и дело задевая стекла здания и частично разрушая остекление. Ветер оказался настолько сильным, что перед одним из столкновений люльку относит от здания на расстояние едва ли не всей улицы. От последующего удара рабочий выпадает из нее наружу, но, к счастью, оказывается пристегнут страховкой. Видео инцидента опубликовано в профиле Tysoliver в Twitter.

Вскоре на место происшествия прибыли аварийные службы. Состояние здоровья рабочего, выпавшего от удара, неизвестно.