В штабе украинской операции в Донбассе обвинили участников добробатов в нарушении закона

Командование Операции объединенных сил (ООС) отреагировало на инцидент с перепалкой во время визита президента Украины Владимира Зеленского в район разведения сил в Донбассе. В штабе заявили, что представившиеся добровольцами люди находятся в зоне проведения операции незаконно.

«Они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения Операции объединенных сил», - говорится в заявлении ООС в социальной сети Facebook.

Обратившиеся к Зеленскому люди не принадлежат ни к одной из категорий, которые определены законом для присутствия в зоне проведения операции, уточняется в сообщении.

«Люди… находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон о ООС, что нуждается в надлежащей правовой оценке», - подытожили в штабе.

Зеленский прибыл к позициям националистов в Донбассе 26 октября. Ему не удалось наладить диалог с добровольцами: президент возмутился тем, что в ответ на просьбу убрать оружие они заговорили на тему выступлений против «формулы Штайнмайера».