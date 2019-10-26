Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Артистка Наталья Пугачева представляла Россию на Евровидении в 2012 году.
© Фото: Валерий Мельников РИА Новости
Солистка музыкальной группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева скончалась на 84-м году жизни. О ее смерти сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки "Бурановских бабушек". Мои соболезнования родным и близким», - написал он в своем аккаунте в Twitter.
Пугачева выступала в первом составе «Бурановских бабушек» и вместе с группой представляла Россию на Евровидении в 2012 году. Она немного не дожила до своего дня рождения - 28 октября.
Ранее СМИ сообщали о том, что Пугачева сумела победить рак желудка. Руководитель коллектива Ольга Туктарева рассказывала, что болезнь удалось обнаружить на ранней стадии.