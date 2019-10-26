Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео

Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли. Космическое тело считается потенциально опасным для нашей планеты.

В диаметре астероид достигает 550 метров. Открыт он был в 1998 году и относится к группе Аполлона.

В опубликованном на YouTube ролике показано движение астероида в открытом космосе. Он движется прямо, с едва заметными колебаниями. Расстояние, на котором небесное тело прошло рядом с Землей, равно 16 расстояниям от нее до Луны.

Ранее сообщалось, что на минимальном расстоянии от планеты 1998 HL1 находился 25 октября в 20:21 по московскому времени.