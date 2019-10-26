Зеленский второй раз сменил главу администрации Луганской области

Президент Украины сменил руководителя Луганской областной государственной администрации (ОГА). Предыдущий глава был назначен в июле этого года.

Новым руководителем Луганской ОГА стал Сергей Гайдай, говорится в указе, который опубликован на официальном сайте президента Украины. До назначения Гайдай работал в Мукачевской и Обуховской районных госадминистрациях и городском совете Киева.

Предшественника Гайдая Виталия Комарницкого 20 октября уволили на заседании кабинета министров. Он проработал в должности около двух с половиной месяцев.