Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры. Беседа состоялся по инициативе американской стороны.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и возможные варианты дальнейшего ее урегулирования. С российской стороны акцентировалось внимание на необходимости воздерживаться от шагов, которые подрывали бы территориальную целостность и суверенитет страны.

В ходе переговоров глава российской дипломатии также затронул вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Напомним, ранее на этой неделе во время переговоров Владимира Путина и Раджепа Эрдогана был подписан меморандум, фактически являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы. Россия и Турция договорились о совместном мониторинге и выявлении террористических ячеек на территории Сирии.

Согласно заключенному меморандуму, согласно в зону турецкой операции с 23 октября вводятся российская военная полиция и сирийские военнослужащие, что позволит создать условия для безопасного отвода курдов.