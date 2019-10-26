В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Согласно прогнозу, эти выходные будут последними теплыми днями в году, напоминает aif.ru. На следующей неделе ожидаются заморозки и снег, температура может опускаться до нуля градусов в дневные часы.

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