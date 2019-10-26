В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Предупреждение будет действовать двое суток.
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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре в ближайшие дни.
Предупреждение будет действовать двое суток - с 21:00 26 октября до 21:00 28 октября.
Согласно прогнозу, эти выходные будут последними теплыми днями в году, напоминает aif.ru. На следующей неделе ожидаются заморозки и снег, температура может опускаться до нуля градусов в дневные часы.