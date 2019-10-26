В Новокузнецке в момент вскрытия взорвался сейф

Взорвавшийся сейф едва не убил двух жителей Новокузнецка в Кемеровской области. Инцидент произошел в квартире жилого дома. По данному факту Следственный комитет проводит соответствующую проверку.

Трагедия едва не произошла после того, как местный житель принес в квартиру своей двоюродной сестры сейф с охотничьими принадлежностями умершего супруга родственницы. Попытки вскрыть хранилище обернулись катастрофическими последствиями.

«При помощи болгарки он стал распиливать сейф, произошел хлопок, металлическую конструкцию разорвало. Мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести», - говорится на официальном сайте ведомства.

Жильцы дома, которые услышали громкий хлопок, вызвали полицию и врачей, которые госпитализировали пострадавших. Жильцов дома пришлось на время эвакуировать, позже они смогли вернуться в свои квартиры. Сообщается, что несущие конструкции и коммуникации дома не повреждены.