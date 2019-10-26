Разъезжающий по Москве «Бэтмобиль» попал на видео

В Москве «поймали» на видео супергеройское авто: на кадрах, опубликованных в социальной сети, показан футуристичный черный автомобиль на огромных колесах, на котором в голливудском блокбастере передвигался Бэтмен.

«По Москве катается "Бэтмобиль". Как настоящий, только не стреляет», - говорится в подписи к ролику в профиле «Дикая Москва» в Twitter.

В ролике отчетливо видно, что автомобиль, несмотря на свой невероятный внешний вид, вполне реален и передвигается по дорогам общего пользования. По ширине авто немного больше, чем стандартная полоса на проезжей части, но ему это не мешает.