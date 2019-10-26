Пошел на таран: в Астрахани легковушка перевернула маршрутку с пассажирами

Одиннадцать человек пострадали в ходе серьезной дорожной аварии в Астрахани, где перевернулось маршрутное такси. Среди получивших травмы четверо детей. В ГИБДД уточнили, что причиной ДТП могло стать несоблюдение правил дорожного движения одним из его участников.

Установлено, что водитель легкового автомобиля не уступил дорогу пассажирской «Газели», которая двигалась по главной дороге, и допустил столкновение с ней. От удара переполненная маршрутка завалилась набок. На помощь пассажирам пришли водители проезжавших мимо автомашин и пешеходы, которые помогли людям выбраться из салона.

Видео последствий инцидента размещено в социальных сетях, там же очевидцы аварии высказывают свое мнение относительно степени виновности водителей. Прибывшие на место медики госпитализировали детей и взрослых пострадавших. Один из них от поездки в больницу отказался и после оказания помощи самостоятельно покинул место аварии. Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются следователи, которые прибыли на место.