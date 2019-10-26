Мария Бутина рассказала, почему частично признала вину в США

Освобожденная из заключения в США россиянка Мария Бутина рассказала, почему признала часть вины по обвинению в незаконной работе на Правительство РФ. По ее словам, надежды на справедливый суд не было и ей могло грозить еще более длительное заключение.

Бутина пояснила, что за десять дней до подписания обвинительных документов ее посадили в изолятор. Она добавила, что. по статистике, 98-99% обвиняемых в США признают вину, так как с судом присяжных выиграть невозможно. Если бы ей предложили независимый международный суд, она бы поступила по-другому, подчеркнула Бутина.

«В том конкретном случае - а судьи-то кто? Судили бы меня те, кто смотрят телевизор, для которых я страшный шпион и все прочее, они бы меня признали виновной, моя замечательная судья дала бы мне 15 лет, и доказывать было бесполезно абсолютно», - сказала она в интервью RT.

Бутина признала вину в нерегистрации иностранным агентом. Причину этого, по ее словам, обвинение в США объясняло желанием девушки проводить «ужины дружбы» с американским гражданином. Она также отметила, что в итоговых документах это оказалось «единственным криминалом».

«То, что они меня уже потом за это в тюрьму посадили, - это уже вопрос к тому, чего они пытались этим добиться», - добавила Бутина.

Она подчеркнула, что ее борьба «только начинается». Бутина намерена рассказать правду о том, что с ней происходило.

Марию Бутину, которая провела в американской тюрьме почти 18 месяцев, освободили 25 октября. На следующий день девушка прибыла в Россию.