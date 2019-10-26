Названо имя пилота пропавшего под Пермью самолета

Член Федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Юрий Гилей рассказал «Звезде» о том, что пилотом пропавшего в регионе частного самолета мог быть его коллега Геннадий Белоглазов. По словам Гилея, самолет отклонился от курса и его не могут найти.

«На связь он не выходит. Все данные и предположения, которые были, мы доложили спасателям. Они ищут», - сказал он.

Сведениями о возможных проблемах со здоровьем Белоглазова или о каких-либо еще обстоятельствах, которые могли способствовать его пропаже, Гилей не располагает.

Напомним, на поиски пропавшего в Пермской области легкомоторного частного самолета направили спасательный вертолет. В месте предполагаемого нахождения воздушного судна сохраняется неблагоприятная метеорологическая обстановка, о которой сообщалось заранее. В МЧС составили предположительный план маршрута пропавшего самолета и оповестили о пропаже глав населенных пунктов, в районе которых он может находиться.