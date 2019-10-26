Путин рассказал Макрону о содержании российско-турецких переговоров
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Беседа преимущественно касалась встречи российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
Путин подробно проинформировал Макрона о содержании российско-турецких переговоров.
«Эммануэль Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности. По общему мнению, предусмотренные сочинским меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом», - сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер также рассказал своему коллеге об итогах завершившегося в Сочи форума «Россия - Африка». Затрагивались и вопросы двустороннего взаимодействия: президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.