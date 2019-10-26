Умер автор песен «Песняров»

После продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Ему было 54 года. Своего расцвета творческая карьера музыканта достигла во времена сотрудничества с ансамблем «Песняры», для которых Молчан написал тексты многих популярных песен, таких как «Стася», «Маргарыта», «Милая женщина» и другие.

Песни, написанные на стихи Олега Молчана, часто звучали в качестве финальных на государственных концертных мероприятиях. Свою творческую деятельность он удачно совмещал с активной общественной работой по защите авторских прав белорусских композиторов, сообщает агентство «Белта».

Церемония прощания с артистом пройдет в Большом зале Белорусской государственной филармонии 30 или 31 октября, в зависимости от пожеланий вдовы покойного.