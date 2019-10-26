Спасатели направили вертолет на поиски пропавшего под Пермью самолета

На поиски пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета Cessna направлен спасательный вертолет со всем необходимым на борту. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, добавив, что к месту предполагаемого нахождения самолета выдвинулись спасатели краевой службы, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России и добровольцы из числа местных жителей. По распространенной ранее информации, на борту самолета находился один пилот, пассажиров с ним нет.

«Организованы поисково-спасательные мероприятия: в 16:55 в район возможного нахождения воздушного судна вылетел вертолет из аэропорта Большое Савино», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

Инцидент произошел сегодня утром в Частинском муниципальном районе Пермского края. После вылета с аэродрома деревни Нижнее Городище Cessna пропала с радаров. На связь пилот не выходил, экстренных сообщений с борта не поступало.

В месте предполагаемого нахождения воздушного судна сохраняется неблагоприятная метеорологическая обстановка, о которой соответствующие службы предупреждали накануне. Сотрудники МЧС составили предположительный план маршрута пропавшего самолета и известили глав всех населенных пунктов, в районе которых он может находиться.