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СК РФ опубликовал видео с места жуткой аварии в Алтайском крае

Анна Касаткина
16:40 26.10.2019
На кадрах хорошо видны последствия столкновения, в результате которого погибли восемь человек.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал кадры с места аварии в Алтайском крае. Происшествие утром 26 октября унесло жизни восьми человек, еще пятеро пострадали.

На кадрах хорошо видны последствия столкновения. Автомобили получили сильные повреждения, некоторые их части лежат на обочине. На месте работают правоохранители.

ДТП произошло на 74-м километре трассы Барнаул - Рубцовск в 07:50 по местному времени (03:50 по мск). Микроавтобус Fiat и минивэн Nissan столкнулись в лобовую. По предварительным данным, виновником аварии является неоднократно привлекавшийся за нарушение ПДД водитель Nissan, который выехал на полосу встречного движения.

В числе погибших в аварии - артистки фолк-группы «Сударушки» и один ребенок. Пострадавшие пассажиры находятся в тяжелом состоянии.

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