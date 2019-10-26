На выставке в Индонезии заинтересовались изобретением уральской школьницы

Уральская школьница Елизавета Новик смогла создать изобретение, за которое получила специальный приз на выставке юных изобретателей в Индонезии. Мама юной изобретательницы, Светлана, рассказала «Звезде», как ее дочери удалость удостоиться награды.

Устройство девочки умеет массажировать руку и улучшать тем самым кровообращение. Мысль о подобной разработке пришла ей после того, как годом ранее ее старший брат победил на такой же выставке со своим нейротренажером для реабилитации людей после инсульта.

«Елизавета у нас общается с братом, поэтому тоже захотела попробовать свои силы и занялась своим проектом реабилитации для людей, страдающих нарушением мелкой моторики», - поделилась Светлана.

По ее словам, главной проблемой в участии девочки на выставке стал английский язык. Справиться с ним удалось, но не без усилий.

«С одной стороны, мы радовались за Лизу, что она будет представлять Россию на высоком уровне, но с другой стороны, с языком была проблема. Было тяжело, потому что проект связан с медициной и робототехникой, и все это надо было объяснять по-английски», - рассказала женщина.

Она отметила, что Лиза посвятила массажеру все летние каникулы, и создавала его вместе с братом. Помимо него, у девочки уже есть несколько начатых проектов, в числе которых роботизированный пес, который может стать помощником для полиции.