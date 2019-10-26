Захарова заявила о работе системы США на слом Бутиной

Система правосудия США пыталась сломать россиянку Марию Бутину, и этого не случилось благодаря не только усилиям самой девушки, но и помощи, которую ей оказывали российские дипломаты.

С таким заявлением после возвращения депортированной Бутиной на родину выступила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что на протяжении всего времени, что гражданка России провела под арестом, ей оказывалась юридическая и моральная поддержка, а главным итогом работы внешнеполитического ведомства на этом направлении стало возвращение Бутиной в Москву.

«Здесь был важен конкретный результат. Нужно было все. Нужно было оказывать юридическую поддержку, моральную поддержку. Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался», - заявление официального представителя МИД России.

Мария Захарова также поблагодарила журналистов, которые освещали дело Марии Бутиной. По мнению Захаровой, без единой и сплоченной позиции было бы намного сложнее добиться положительного исхода в этом деле.

«Поддержка всех и понимание того, что за ней стоит страна, стоят люди, организации, представители как власти, так и гражданского общества, помогло ей не сломаться в тюрьме. Мы об этом с ней говорили. Она сказала, что если бы читала только одну версию того, что происходит, это имело бы самые драматические последствия. Но ее регулярно посещали дипломаты, ей передавали материалы, газеты, распечатки, рассказывали, что происходит», - отметила Захарова.

Перед вылетом из аэропорта Майами с Марией Бутиной удалось поговорить по телефону, вспоминает Захарова. Во время короткой беседы россиянке рассказали, как будет организована ее встреча в аэропорту, и предупредили, что задать ей свои вопросы пожелали сотни журналистов.

«Я сказала, что будет все организованно, что мы сделаем так, чтобы родители и ее ближайшие родственники и друзья приехали, что постараемся сделать так, чтобы отец ее встретил сразу. Так все и произошло», - заключила представитель МИД России.

Мария Бутина вернулась в Россию сегодня, самолет с россиянкой на борту совершил посадку в аэропорту Шереметьево, из которого освобожденная в компании близких и друзей отправилась домой.

Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом. Девушку приговорили к 18 месяцам заключения. После отбытия наказания россиянку перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида, где она ожидала депортации.