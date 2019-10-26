Зеленский посетил позиции националистов в районе отвода войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на позициях националистов в районе разведения сил в Донбассе. Он пообщался с добровольцами рядом с населенным пунктом Золотое.

Военнослужащие на блокпосту встретили его дружелюбно и предложили угоститься фронтовым чаем. При этом побеседовать на тему отвода войск не удалось: Зеленскому не понравилось, что один из радикалов пытался перевести тему разговора на выступления против «формулы Штайнмайера».

«Я тебе пришел и сказал: оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание», - говорит украинский лидер в видеоролике, опубликованном в Facebook.

«Формулу Штайнмайера» согласовали на переговорах в Минске 1 октября. Она предусматривает предоставление Донбассу особого статуса и проведение там местных выборов. Отвод войск на линии соприкосновения должен был начаться 7 октября, однако был сорван украинской стороной. Произошедшее связали с действиями украинских националистов, которые устраивали протесты против разведения сил и пытались прорваться в зону отведения в день реализации договоренности.