Участники спецпроекта «Взвод» готовятся к финальному этапу эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава

Отобранные по всей России лейтенанты готовятся к решающим испытаниям в уникальном эксперименте Минобороны по доподготовке офицерского состава. Все происходящее фиксирует съемочная группа «Звезды». Отснятый материал объединен в спецпроект, получивший название «Взвод».

Экспериментальная программа поражает своим масштабом. Сначала из тысяч молодых офицеров по всей стране были отобраны 120 сильнейших. Испытания проходили на нескольких полигонах России. Тридцать участников, среди которых четыре девушки, борются за звание лучших. Впереди - финальный этап. Смотрите его на телеканале «Звезда» совсем скоро.

Вышедшие серии специальных репортажей «Взвод» доступны на сайте «Звезды», а также на платформе SMART TV.