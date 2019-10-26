В Португалии родился «безликий» ребенок

В португальской больнице родился ребенок с редким врожденным дефектом лица. Малыш появился на свет без глаз, носа и части черепа.

По прогнозам врачей, ребенок должен был прожить несколько часов, однако благодаря внимательному отношению со стороны родителей спустя две недели после своего рождения он уже научился самостоятельно есть из бутылочки.

Сами родители считают, что в произошедшем виноват акушер, который вел беременность, так как на всем ее протяжении он уверял пару, что с плодом все в порядке и никаких отклонений не замечено. Об этом сообщает издание Correio da Manha.

В отношении медицинского работника начато расследование. Ранее на него уже поступали жалобы, в частности от женщины, родившей ребенка без подбородка и со сросшимися пальцами.