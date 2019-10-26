В Пермском крае после вылета пропал самолет
В Пермском крае после вылета пропал самолет.
© Фото: ТРК "Звезда"
В Пермском крае после вылета пропал самолет.
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В Пермском крае после вылета пропал самолет
В Пермском крае после вылета пропал самолет.
© Фото: ТРК "Звезда"
В Пермском крае после вылета пропал самолет.
В ДPУГИХ CMИ
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