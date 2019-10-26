ЛНР: украинские силовики разместили военную технику у домов мирных жителей

Вооруженные силы Украины разместили военную технику рядом с жилыми домами в населенных пунктах на линии соприкосновения. Об этом сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).

«Пользуясь достигнутыми договоренностями, противник продолжает укреплять позиции и размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирных жителей», - говорится в сообщении.

Согласно данным разведки, во дворе домов в селе Золотое разместили четыре боевых бронированных машины, одну разведывательно-дозорную, бронеавтомобиль и землеройную машину ПЗМ-2. Боевики используют жилые дома как опорные огневые точки, уточнили в ЛНР.

Боевые бронированные и разведывательные машины, бронетранспортеры и БМП также заметили в населенных пунктах Катериновка, Орехово, Крымское, Лопаскино, Счастье, Песчаное, Малиновое, Светлодарское, Богдановка, Станица Луганская. В Народной милиции также добавили, что украинские боевики помешали работе беспилотника ОБСЕ, используя радиоподавление каналов в районе Знаменки.