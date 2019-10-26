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«Ядовитый» туман окутал зону отчуждения в Чернобыле

Наталия Майорова
14:03 26.10.2019
Пользователи Сети обсуждают фотографии, на которых «Дуга» буквально утопает в плотном тумане. При этом видны лишь части конструкции.
«Ядовитый» туман окутал зону отчуждения в Чернобыле
© Фото: Okla Michal Globallookpress

Радиолокационная станция «Дуга», расположенная недалеко от Чернобыльской атомной станции, исчезла в сильном тумане. Постройка до 1980-х годов считалась секретным объектом.

Пользователи Сети обсуждают фотографии, на которых «Дуга» буквально утопает в плотном тумане. При этом видны лишь части конструкции. Снимки были опубликованы в Facebook.

Несмотря на красоту фотографий, многие комментаторы возмущены таким явлением: они предполагают, что виной тому - сильнейшее загрязнение воздуха, от которого, как уточняет politeka.net, на протяжении нескольких дней страдают жители Киева. Согласно последним данным, показатели загрязнения воздуха в центре украинской столицы превысили отметку в 160, а на территории некоторых районов и вовсе в 298.

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