Более 60 человек погибли в ходе протестов против назначения нового нобелевского лауреата в Эфиопии

Жертвами беспорядков в Эфиопии стало не менее 67 человек. В стране прошли массовые протесты, которые начались с возмущения людей тем фактом, что премьер-министр страны Абий Ахмед Али был награжден Нобелевской премией. Политика обвиняют в диктатуре.

Изначально протест являл собой мирную акцию, после чего перерос в этнические столкновения в штате Оромия.

По данным начальника местной полиции Кефьялева Теферы, среди погибших - пятеро представителей правоохранительных органов, еще 62 человека были манифестантами. Тринадцать пострадавших позже скончались от пулевых ранений, остальные - от травм, полученных от ударов камнями.

Как уточняет The Guardian, больше всего человек погибло в момент, когда один из противников премьер-министра Джавар Мохаммед обвинил его в жесткой диктатуре и бросил лауреату Нобелевской премии 2019 года вызов. Мужчина заявил, что намерен баллотироваться на предстоящих выборах. Мохаммед также обвинил представителей силовых структур страны якобы в попытке ликвидировать его. Полиция опровергла слова активиста, но мужчине удалось убедить в этом людей.

Протесты начались после того, как Мохаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой.