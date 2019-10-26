Антонов ответил на «русофобские выпады» чиновников США

В высказывании американского чиновника прослеживается очередное стремление настроить друг против друга народы двух стран. Так слова чиновника США Кристофера Кребса о том, что в менталитете русских заложено стремление выигрывать за счет проигрыша других, прокомментировал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что Кребс ударил по и без того непростым российско-американским отношениям.

«Кто выиграет от этого? Однозначно не простые граждане США и России», - приводит слова Антонова МИД РФ.

Также посол назвал это высказывание очередным «русофобским выпадом».

«Ранее они уже упоминали наши "неправильные" гены и делали иные заявления, больше подходящие для эпохи, которой мы вместе с американцами положили конец на борту линкора "Миссури" в 1945 году», - добавил Антонов.

Посол РФ в Вашингтоне подчеркнул, что впервые в этом духе «проговорился» чиновник такого высокого ранга и к тому же на официальной площадке.