Глава Минэкономразвития России оценил перспективы участников конкурса «Лидеры России»

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин высоко оценил потенциал конкурса молодых управленцев «Лидеры России». Завтра истекает срок подачи заявок на участие в конкурсе в этом году.

Организаторы отмечают, что среди желающих проявить себя стало больше женщин. В основном заявки приходят из крупных российских городов и иностранных государств. Министр связывает это с возросшим желанием молодежи изменить жизнь вокруг себя.

«Наш заместитель министра - победитель конкурса, директор департамента по кадрам - тоже выходец из конкурса. Если у ребят и девушек по всей стране есть желание менять жизнь во всей стране, это как раз хороший способ воспользоваться этой возможностью и использовать те навыки и возможности, которые уже были наработаны на реализацию еще более крупных проектов», - заявил Орешкин.

Проект реализуется уже третий год подряд. Главная его цель - создание реальных социальных лифтов для активной части граждан. На первоначальном этапе все зарегистрированные участники сдадут IQ-тест. После будущим управленцам предстоит пройти еще ряд испытаний, а победители получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность работать с наставником из числа ведущих российских управленцев.