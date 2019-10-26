Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Земля»
Россиянка вошла в десятку лидеров.
© Видео: missearth, Instagram © Фото: nellyspimentel, instagram
На Филиппинских островах состоялся финал конкурса «Мисс Земля». Обладательницей короны красоты стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
Девушке 22 года, она учится на психолога.
Нашу страну на конкурсе представляла Краса России Анна Бакшеева, которая вошла в десятку финалистов.
Второе место заняли Эмани Дэвис из США и Клара Ваврускова из Чехии.
«Мисс Земля» - один из крупнейших конкурсов красоты. Он проходит под эгидой ООН ежегодно. Основное место проведения конкурса - Филиппинские острова.