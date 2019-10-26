Россия направила ноту Эстонии после сноса памятника советским воинам

Российское посольство в Таллине направило в МИД Эстонии ноту в связи со сносом монумента на месте захоронения советских солдат в волости Ляэне-Нигула.

«В МИД Эстонии была направлена нота посольства с выражением глубокой озабоченности по поводу случившегося», - сказано в сообщении на сайте дипломатического представительства.

В дипмиссии добавили, что сотрудники посольства России связались с руководством поселка Таэбла, где произошел инцидент и провели с чиновниками предметную беседу по факту случившегося.

Днем ранее в городе Брно на юго-востоке Чехии вандалы осквернили памятник красноармейцам, являющийся национальным культурным наследием. Злоумышленники облили монумент красной краской. По факту происшествия чешская полиция возбудила уголовное дело.