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Более 200 тысяч человек подали заявки на конкурс «Лидеры России»

Тамара Астапенкова
01:34 26.10.2019
Наибольшую активность при подаче заявок проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого округа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В воскресенье, 27 октября, в 23.59 по местному времени закончится регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день подано почти 200 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран мира.

Организаторы конкурса отмечают, что в этом году среди участников стало больше женщин. Наибольшую активность при подаче заявок проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого округа.

В этом году впервые подали заявки из числа иностранных государств: Сирия, Мальта, Нигер, Албания, Фарерские острова, Доминиканская республика, Босния и Герцеговина, Панама, Таиланд и другие. Среди иностранных государств по числу заявок лидирует Украина.

Статистика показывает, что среди зарегистрированных участников 7% заявок пришли от специалистов со стажем работы до 2 лет, 34% с опытом от 2 до 5 лет; 35% имеют стаж от 5 до 10 лет и 24% работали управленцами более 10 лет.

Число заявок от участников старше 50 лет составляет 3%, от 35 до 50 лет – 52,5%, от 25 до 35 лет – 42%, до 25 лет – 2,5%.

Проект реализуется третий год подряд. Его цель - создать реальные социальные лифты для активных граждан. После окончания регистрации, участники начнут проходить первые испытания - сдадут iQ-тест. Итоги подведут в апреле. Победители получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

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