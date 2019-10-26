Названы продукты, которыми легче всего отравиться

Курица, яйца, рыба и морепродукты являются теми продуктами, которыми легче всего отравиться. Об этом рассказала испанский диетолог Мария Мерино.

По словам врача, первое место среди продуктов, из-за которых может возникнуть пищевое отравление, занимают яйца. Мерино рекомендует всегда хранить их в холодильнике и ни в коем случае не мыть. Диетолог утверждает, что вместе с грязью можно смыть с яйца тонкую защитную пленку, в результате чего бактерии сальмонеллы могут попасть внутрь. Также диетолог советует осторожнее относиться к домашним соусам, приготовленным с использованием яиц: не делать их в большом количестве и съедать в первый же день.

На втором и третьем месте по продуктам, которыми легко отравиться, находятся рыба и морепродукты. Их, рассказывает диетолог, нужно покупать только в проверенных местах. Срок заморозки этих продуктов должен быть не менее 72 часов.

Среди мяса наибольшую опасность представляет курица. Испанский врач в интервью изданию La Vanguardia рассказала, что ее важно всегда хранить в холодильнике, никогда не размораживать при комнатной температуре и готовить продукт целиком, не оставляя часть на следующий день. То же самое касается свиного, говяжьего и другого мяса.

Не менее опасными являются овощи и фрукты. Диетолог Мерино рекомендует промывать их всегда, независимо от того, покупаете вы их на рынке или вырастили на собственном огороде. В земле, по словам врача, также могут содержаться кишечные палочки и сальмонелла. Кроме этого, не рекомендуется оставлять фрукты и овощи при комнатной температуре - так они быстрее окисляются.