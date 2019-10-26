«Не могу дышать»: запертые в фуре под Лондоном люди пытались связаться с родными

Люди, которые погибли в грузовике в британском графстве Эссекс, перед смертью хотели связаться с родственниками и посылали им СМС-сообщения.

По данным BBC, среди погибших могли быть граждане Вьетнама. В частности, родственники одной из девушек, чье тело было обнаружено в фуре, сообщили, что незадолго до этого получили страшное СМС.

«Прости, мама, мой путь за границу не удался. Я очень люблю тебя и папу! Я умираю, потому что не могу дышать», - говорилось в сообщении.

Это послание девушка отправила за два часа до прибытия контейнера в британский Пурфлит. По данным посольства Вьетнама в Лондоне, не исключено, что среди погибших было не менее 10 вьетнамцев.

В графстве Эссекс, находящемся к востоку от Лондона, был обнаружен грузовик, в прицепе которого были тела 39 человек. По предварительным данным, фура прибыла из Болгарии. Как люди оказались в грузовике и почему не выжили, выясняет полиция. По предварительным данным, людей заперли в морозильной камере кузова, где температура воздуха составляла примерно -25 градусов.

Также в Великобритании были задержаны лица, подозреваемые в убийстве. Ими оказались 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона. Они подозреваются в торговле людьми.