Умерла автор песен Кобзона и Киркорова

Умерла поэтесса и театральный педагог Карина Филиппова-Диодорова. Трагическую новость агентству ТАСС сообщил ее супруг, художник Борис Диодоров. Песни на стихи известной поэтессы исполняли Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Алла Пугачева и многие другие признанные мэтры эстрады.

Карина Филиппова-Диодорова родилась 9 июля 1934 года. После блестящего окончания школы-студии МХАТ она служила в театре «Современник», Рижском театре, а также вела активную преподавательскую деятельность, обучая студентов Музыкального училища им. Гнесиных.

На стихи и тексты Филипповой-Диодоровой поставлены спектакли и пьесы, такие как «Эспаньола», «Дурочка», «Голос земли» и многие другие. Церемония прощания с поэтессой состоится 31 октября на Новодевичьем кладбище Москвы.