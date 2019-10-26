Путин обсудил с Совбезом вопрос реализации меморандума РФ и Турции по Сирии

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ реализацию меморандума по Сирии, который был согласован Москвой и Анкарой 22 октября в Сочи. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В ходе совещания был обсужден целый круг актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня. Президент также проинформировал участников совещания о содержании своих многочисленных контактов на полях завершившегося накануне саммита "Россия - Африка"», - подчеркнул он.

Кроме того, был произведен обмен мнениями по ситуации в Сирии.

Среди участников совещания были премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Министерства бороны РФ Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель ФСБ Александр Бортников и другие.

Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану потребовалось более шести часов, чтобы сформировать механизм, при котором будут учтены интересы всех сторон: турецкая получит коридор безопасности, сирийская продолжит путь мирного урегулирования, сохранив свои целостность и суверенитет, а курды смогут избежать гонений и истребления. Этому поспособствует ввод подразделений российской военной полиции и сирийских пограничников в зону проведения операции «Источник мира».