«Русские не сдаются!»: Мария Бутина о возвращении домой

Россиянку Марию Бутину, которая сегодня, 26 октября, прилетела в РФ, встретили в столичном аэропорту Шереметьево. По ее словам, перелет прошел хорошо.

«Я очень рада вернуться домой. Я благодарна всем, кто меня поддерживал. Спасибо всем российским гражданам, которые мне помогали. Я безумно рада увидеть мою семью», - сказала Бутина.

Она также выразила благодарность Министерству иностранных дел РФ и российским дипломатам, которые за нее боролись.

«Я не сдалась только потому, что знала, что не имею права. Русские не сдаются», - заявила девушка.

Самолет, на борту которого находилась Бутина, вылетел из Майами вечером 25 октября.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля 2018 года, ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом. Позже девушку приговорили к 18 месяцам заключения. После отбытия наказания россиянку перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида, где она ожидала депортации. Двадцать пятого октября Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы и вылетела на родину.