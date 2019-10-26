Москвичей предупредили о последних теплых выходных
С понедельника в столице резко похолодает.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Суббота и воскресенье станут последними теплыми выходным днями в Москве. В понедельник, 28 октября, в столицу придет резкое похолодание. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу, 26 октября, температура воздуха даже превысит климатическую норму - столбики термометров в некоторых районах могут достичь отметки в 13 градусов.
В выходные в Москве будет облачно, но без осадков. В субботу будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, оно составит 742 миллиметра ртутного столба.
На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег. Ранее ЦОДД напомнил автолюбителям о необходимости поменять летнюю резину на зимнюю.