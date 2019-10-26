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Валерий Бутин поблагодарил всех причастных к освобождению его дочери

Ян Брацкий
12:21 26.10.2019
Особую благодарность Валерий Бутин выразил российским дипломатам, которые с самого начала обеспечивали соблюдение законных прав его дочери.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Валерий Бутин поблагодарил всех неравнодушных к делу его дочери Марии, которая была депортирована из США и сегодня вернулась в Россию. В аэропорту Шереметьево, где Марию Бутину встречали десятки журналистов, он зачитал заранее приготовленный текст, в котором упомянул всех, кто на протяжении почти полутора лет поддерживал его семью.

«Я хочу выразить персональную благодарность МИД России, который приложил огромные усилия по обеспечению ее прав во время содержания под стражей в наиболее тяжелые периоды, когда моей дочери приходилось испытывать одиночные заключения. Кроме того, спасибо нашим правозащитным организациям, уполномоченному по правам человека, которые также принимали активное участие и защищали Марию как могли», - обратился к собравшимся Валерий Бутин.

В длинном списке причастных к счастливому исходу инцидента с Марией ее отец упомянул Госдуму Российской Федерации и юристов, которые все эти месяцы оказывали бесплатную консультационную помощь и финансовую поддержку семье.

«От всей души наша семья благодарит российские СМИ, которые освещали дело Марии на весь мир. Большое спасибо американским адвокатам Марии, которые открыто выступили против явно русофобского характера обвинений в адрес Марии, в чем их поддерживают здравомыслящие граждане США. Надеюсь, мои благодарности дойдут до всех», - подытожил отец Бутиной.

Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года, ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом. Позже девушку приговорили к 18 месяцам заключения.

После отбытия наказания россиянку перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида, где она ожидала депортации. Двадцать пятого октября Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы и вылетела на родину.

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