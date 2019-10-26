Мария Захарова назвала возвращение Бутиной в Россию огромной победой

Возвращение россиянки Марии Бутиной в РФ является общей большой победой. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что встречать Бутину пришли не только родственники и семья девушки, но также ее близкие и друзья.

«Она передала благодарность всем российским гражданам. Это общая огромная победа. До самого последнего момента держали сжатыми кулачки», - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ рассказала также, что больше всего ее поразило, как накануне вечером Бутина общалась с ней.

«Услышала вчера ночью ее голос, и это меня поразило больше всего: человек после полутора лет тюрьмы (говорил - прим. ред.) четко, концентрированно, отдавая отчет о том, что с ним происходит. Просто фантастика», - сказала Захарова.

Она также прокомментировала встречу Бутиной с отцом в столичном аэропорту Шереметьево сразу по прилете девушки в Москву.

«Сегодняшняя ее встреча с отцом была просто до слез. Она была очень сильная. Никакой наигранности или патетики», - подчеркнула Захарова.

Сегодня, 26 октября, Мария Бутина прибыла в Россию. По ее словам, перелет прошел хорошо. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и отметила, что безумно рада увидеть свою семью.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля 2018 года, ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом. Позже девушку приговорили к 18 месяцам заключения. После отбытия наказания россиянку перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида, где она ожидала депортации. Двадцать пятого октября Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы и вылетела на родину.