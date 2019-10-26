В попавшем в страшное ДТП в Алтайском крае автобусе были артисты

Жертвами аварии в Алтайском крае, где столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan Presage, стали восемь человек. Об этом в субботу, 26 октября, сообщили в региональном Минздраве.

Среди погибших - артистки фолк-группы «Сударушки», которые направлялись на творческий фестиваль, а также один ребенок.

Пятеро пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, доставлены в больницу. Двоих из них были эвакуированы на вертолете. К больнице направлена бригада краевого Центра медицины катастроф и психологи.

Лобовое столкновение микроавтобуса и минивэна произошло на 74-км трассы Барнаул - Рубцовск 26 октября в 07:50 по местному времени (03:50 мск). По предварительной информации, Nissan Presage, водитель которого неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Fiat Ducato. Удар был настолько сильным, что спасателям пришлось резать кузовы машин, чтобы достать пассажиров.